Армия США закупит украинские беспилотники Raybird на $10,6 млн
- Армия США заключила контракт на $10,6 млн с компанией Skyeton на закупку украинских разведывательных беспилотников Raybird.
- Эти дроны способны находиться в воздухе до 28 часов, эффективно выполнять задачи в условиях активной работы вражеской ПВО и РЭБ.
Армия США приобретет украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты Raybird. Соответствующее соглашение на поставку оборудования и предоставление услуг было заключено с американским подразделением украинской компании Skyeton — Skyeton Inc.
Об этом говорится в официальной сводке Департамента войны США.
США закупят украинские дроны Raybird
Сумма контракта по фиксированной цене составляет $10 640 000. Предложение компании Skyeton Inc. оказалась единственной, которую подали при проведении онлайн-запроса заявок.
Согласно условиям соглашения, поставки беспилотников должны состояться ориентировочно до 15 декабря 2026 года.
Конкретное место выполнения работ и точные объемы финансирования будут определяться отдельно по каждому конкретному заказу.
Базовую модель разведывательного беспилотника самолетного типа Skyeton разработала еще в 2016 году. Уже в 2018 году авиационный комплекс ACS-3/Raybird был официально принят на вооружение Вооруженных сил Украины, после чего он проходил постоянные модернизации.
По данным Министерства обороны Украины, комплекс обладает следующими техническими возможностями:
- время в воздухе: до 28 часов;
- дальность полета: до 2500 км со скоростью 80–140 км/ч;
- высота и погрузка: производит визуальную разведку с высоты до 5,5 км и способен нести от 5 до 10 кг полезной нагрузки;
- устойчивость: благодаря компактным формам и специфическим характеристикам беспилотник успешно обходит зоны действия враждебных систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.
Особым преимуществом одной из последних модификаций является интегрированная лазерная система наведения корректируемых боеприпасов с точностью до метра. Она позволяет осуществлять целеуказание на значительном расстоянии от объекта поражения, сохраняя сам борт от риска ущерба.
Raybird является единственным беспилотником в своем классе, оснащенным подобной технологией, уже подтвердившей эффективность в реальных боевых условиях.
Украинский производитель активно расширяет свое присутствие на международном рынке. В 2024 году Skyeton основала совместное предприятие в Словакии, инвестировав в новый завод $3,5 млн.
Кроме того, в марте 2026 года компания подписала соглашение о сотрудничестве с испанской фирмой Escribano. Партнеры работают над совместным производством и разработкой ударных лазерно управляемых систем, базой для которых стали именно украинские беспилотные комплексы.
Фото: Skyeton