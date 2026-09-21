Армия США приобретет украинские разведывательные беспилотные летательные аппараты Raybird. Соответствующее соглашение на поставку оборудования и предоставление услуг было заключено с американским подразделением украинской компании Skyeton — Skyeton Inc.

Об этом говорится в официальной сводке Департамента войны США.

США закупят украинские дроны Raybird

Сумма контракта по фиксированной цене составляет $10 640 000. Предложение компании Skyeton Inc. оказалась единственной, которую подали при проведении онлайн-запроса заявок.

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Согласно условиям соглашения, поставки беспилотников должны состояться ориентировочно до 15 декабря 2026 года.

Конкретное место выполнения работ и точные объемы финансирования будут определяться отдельно по каждому конкретному заказу.

Базовую модель разведывательного беспилотника самолетного типа Skyeton разработала еще в 2016 году. Уже в 2018 году авиационный комплекс ACS-3/Raybird был официально принят на вооружение Вооруженных сил Украины, после чего он проходил постоянные модернизации.

По данным Министерства обороны Украины, комплекс обладает следующими техническими возможностями:

время в воздухе: до 28 часов;

дальность полета: до 2500 км со скоростью 80–140 км/ч;

высота и погрузка: производит визуальную разведку с высоты до 5,5 км и способен нести от 5 до 10 кг полезной нагрузки;

устойчивость: благодаря компактным формам и специфическим характеристикам беспилотник успешно обходит зоны действия враждебных систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

Особым преимуществом одной из последних модификаций является интегрированная лазерная система наведения корректируемых боеприпасов с точностью до метра. Она позволяет осуществлять целеуказание на значительном расстоянии от объекта поражения, сохраняя сам борт от риска ущерба.

Raybird является единственным беспилотником в своем классе, оснащенным подобной технологией, уже подтвердившей эффективность в реальных боевых условиях.

Украинский производитель активно расширяет свое присутствие на международном рынке. В 2024 году Skyeton основала совместное предприятие в Словакии, инвестировав в новый завод $3,5 млн.

Кроме того, в марте 2026 года компания подписала соглашение о сотрудничестве с испанской фирмой Escribano. Партнеры работают над совместным производством и разработкой ударных лазерно управляемых систем, базой для которых стали именно украинские беспилотные комплексы.

Фото: Skyeton

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