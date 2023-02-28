Стратегические цели РФ не изменились, война продлится до конца 2023-го — отчет Службы безопасности Латвии

Февраль, 28 в 16:21

Боевые действия на территории Украины будут продолжаться как минимум в течение 2023 года. Об этом говорится в отчете Службы безопасности Латвии.

Россия не изменила своих стратегических целей, поэтому Кремль планирует возобновить новое наступление после передышки зимой. Диктаторский режим РФ рассматривает также возможность возобновления наступления на Киев, ведь полная оккупация Донбасса является минимальной тактической целью.

— Возобновление мирных переговоров пока невозможно — Россия не готова покинуть территорию Украины, а Украина не готова к территориальным уступкам. Сигналы, которые посылает Россия о готовности к возобновлению переговоров, можно расценивать как блеф. Россия будет главным бенефициаром любого перемирия. Ей нужно время, чтобы перегруппироваться и подготовиться, — говорится в документе.

В отчете отмечается, что для победы Украины необходима значительно большая военная поддержка Запада.

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Сейчас сторонам не хватает оружия и боеприпасов. Именно возможность их быстрого производства является одним из важнейших факторов дальнейшего развития войны.

Также на боевые действия будут влиять способность рекрутировать дополнительных солдат и финансово-экономическая ситуация стран.

— В 2023 году Украина продолжит обращаться к международному сообществу с просьбой не допустить наступления усталости от войны. Россия будет продолжать прилагать усилия для подрыва западной поддержки Украины, пытаясь расколоть Запад и продолжая распространять ядерные угрозы.

В латвийской Службе безопасности называют низким риск применения Россией ядерного оружия, поскольку это может привести к прямому вмешательству Запада в войну. Среди прочего это также оттолкнет от Москвы дружественные страны, такие как Китай или Индия.

Источник: Служба безопасности Латвии