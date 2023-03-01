Украинские беженцы в ЕС имеют проблемы с деньгами, работой, психикой — исследование
Беженцы из Украины в Европейском Союзе страдают от нехватки средств, проблем на рынке труда и психологических последствий войны России.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного Агентством ЕС по основным правам в Вене.
По данным опроса, почти половина респондентов часто испытывают депрессию или подавленное состояние. Еще половина участников имеют финансовые проблемы.
В исследовании говорится, что одним из самых больших препятствий на рынке труда стал язык, а точнее — его незнание. В то же время только треть украинцев имеют оплачиваемую работу.
Однако есть и недобросовестные работодатели — около 30% людей сообщили об эксплуатации, особенно это распространено на заводах и строительных площадках.
Примерно треть опрошенных украинцев утверждают, что хотят вернуться на родину в долгосрочной перспективе. В то же время самый высокий процент беженцев, которые хотят остаться там, где сейчас живут, в Германии — около 42%.
Среди десяти исследуемых стран в Германии находится наибольшая доля украинцев, которые получили от государства жилье и языковые курсы. Однако количество людей, которые не работают, является наименьшим в Германии.
В августе и сентябре 2022 года в опросе приняли участие около 14 700 беженцев из десяти ключевых стран, среди которых Польша, Германия, Румыния и Испания.