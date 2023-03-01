Украинские беженцы в ЕС имеют проблемы с деньгами, работой, психикой — исследование

Февраль, 28 в 23:22

Беженцы из Украины в Европейском Союзе страдают от нехватки средств, проблем на рынке труда и психологических последствий войны России.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного Агентством ЕС по основным правам в Вене.

По данным опроса, почти половина респондентов часто испытывают депрессию или подавленное состояние. Еще половина участников имеют финансовые проблемы.

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В исследовании говорится, что одним из самых больших препятствий на рынке труда стал язык, а точнее — его незнание. В то же время только треть украинцев имеют оплачиваемую работу.

Однако есть и недобросовестные работодатели — около 30% людей сообщили об эксплуатации, особенно это распространено на заводах и строительных площадках.

Примерно треть опрошенных украинцев утверждают, что хотят вернуться на родину в долгосрочной перспективе. В то же время самый высокий процент беженцев, которые хотят остаться там, где сейчас живут, в Германии — около 42%.

Среди десяти исследуемых стран в Германии находится наибольшая доля украинцев, которые получили от государства жилье и языковые курсы. Однако количество людей, которые не работают, является наименьшим в Германии.

В августе и сентябре 2022 года в опросе приняли участие около 14 700 беженцев из десяти ключевых стран, среди которых Польша, Германия, Румыния и Испания.