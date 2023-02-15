За год войны треть украинцев остались без работы, у половины ухудшилось здоровье – исследование

Февраль, 15 в 14:51

С начала полномасштабного вторжения треть украинцев остались без работы, более половины населения потеряли здоровье, каждый десятый житель сообщил о повреждении или разрушении своего дома.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Правовая защита пострадавших от военных преступлений России, проведенного социологической группой Рейтинг на территории Украины 23-26 декабря.

В ходе исследования было опрошено 2 тысячи респондентов от 18 лет во всех подконтрольных областях методом CATI на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности с вероятностью 0,95% не превышает 2,2%.

Сейчас смотрят

2% опрошенных отметили, что их жилье полностью разрушено и непригодно к жизни, 6% – что их дома или квартиры имеют частичное повреждение, и еще 2% опрошенных рассказали, что их дома были разрушены, но уже восстановлены. У 86% реципиентов жилье осталось невредимым.

Среди жителей зоны боевых действий 9% отметили, что их дома разрушены, 20% – частично повреждены.

На деоккупированных территориях разрушено жилье у 5% опрошенных, частично повреждено – 14%, повреждено, но уже отремонтировано – 5%.

– Среди тех, у кого жилье частично или полностью разрушено, 24% подали заявление о повреждении своего жилья в системе Дия, 12% — в правоохранительные органы, 8% — в государственные учреждения. Почти 70% не подавали никаких заявлений, – говорится в исследовании.

Среди трудоустроенных респондентов только 40% заявили, что работают в обычном режиме, 17% — удаленно или частично, 8% — нашли новую работу. 33% остались без работы.

Уровень доходов с начала войны у 6% респондентов увеличился, у 36% – почти не изменился, у 17% – немного уменьшился, у 30% – значительно уменьшился. 10% опрошенных лишились практически всех доходов.

– Хуже ситуация с доходами среди жителей юга и востока, людей среднего возраста, бедных и малообеспеченных, а также тех, кто потерял работу или работают частично, – отмечается в сообщении.

46% опрошенных рассказали, что за время войны состояние их физического здоровья не изменилось, у 32% — скорее ухудшилось, у 21% — значительно ухудшилось.

– Чаще всего об ухудшении говорили жители территорий зоны боевых действий, люди старшего поколения и меньшего достатка, женщины, люди, вынужденные покинувшие свои дома, а также те, кто получил ранения, или потеряли своих близких, – отметили эксперты.

У 17% опрошенных есть родственники, с которыми они лишились контакта и не знают, где они сейчас находятся. У 5% есть близкие, погибшие в результате войны, у 3% – принудительно депортированы в РФ или на оккупированные территории.

Источник: Социологическая группа Рейтинг