Март, 01 в 20:01

Соединенные Штаты консультируются со странами всего мира по реформе Совета Безопасности ООН.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, несмотря на желание США реформировать ООН, из Совбеза невозможно убрать Россию.

Сейчас смотрят

— Я запустила в сентябре дискуссии о реформе Совета Безопасности и, в более широком смысле, реформу ООН… Мы поддерживаем реформу Совета Безопасности, мы хотим, чтобы он стал более инклюзивным и представительным. Постоянная пятерка (пять постоянных стран-членов Совбеза ООН, — Ред.) была закреплена в Уставе, я не могу этого изменить. Но мы можем изменить то, чтобы были добавлены новые постоянные представители и новые избирательные представители, — заявила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что в течение последних месяцев имела дискуссии со всеми странами мира по продвижению определенной реформы, что позволит включить в Совет Безопасности новые страны.

Напомним, постпред Эстонии при ООН Рейн Таммсаар заявил, что Совбез Организации парализован из-за наличия у Российской Федерации права вето, но реформа СБ ООН могла бы это изменить.

Источник: NTD