США выступают за реформу Совбеза ООН, но не могут исключить Россию
Соединенные Штаты консультируются со странами всего мира по реформе Совета Безопасности ООН.
Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
По ее словам, несмотря на желание США реформировать ООН, из Совбеза невозможно убрать Россию.
— Я запустила в сентябре дискуссии о реформе Совета Безопасности и, в более широком смысле, реформу ООН… Мы поддерживаем реформу Совета Безопасности, мы хотим, чтобы он стал более инклюзивным и представительным. Постоянная пятерка (пять постоянных стран-членов Совбеза ООН, — Ред.) была закреплена в Уставе, я не могу этого изменить. Но мы можем изменить то, чтобы были добавлены новые постоянные представители и новые избирательные представители, — заявила Томас-Гринфилд.
Она добавила, что в течение последних месяцев имела дискуссии со всеми странами мира по продвижению определенной реформы, что позволит включить в Совет Безопасности новые страны.
Напомним, постпред Эстонии при ООН Рейн Таммсаар заявил, что Совбез Организации парализован из-за наличия у Российской Федерации права вето, но реформа СБ ООН могла бы это изменить.
Источник: NTD