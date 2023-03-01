Война в Украине станет важной темой обсуждения на встрече G20 — представитель Индии

Март, 01 в 13:49

Война в Украине станет важной частью дискуссий на встрече министров иностранных дел стран G20 в Нью-Дели (Индия) в четверг, 2 марта.

Об этом накануне встречи заявил высокопоставленный дипломат из Индии Винай Кватра.

По его словам, в Индии также ожидают, что экономические вызовы, вызванные войной, получат не меньшее внимание.

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— Так, учитывая характер и развитие ситуации в российско-украинском конфликте (войне, — Ред.), это будет важным пунктом обсуждения. Вопросы, связанные с продовольственной и энергетической безопасностью, влиянием (войны, — Ред.) на экономические вызовы, с которыми мы сталкиваемся, среди прочего, также получат должное внимание, — сказал Кватра.

Во встрече примут участие 40 делегаций, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Китая Цинь Гана и главу российского МИД Сергея Лаврова.

Обсуждения состоятся в четверг, в среду запланирован приветственный ужин.

В G20 входят страны G7, а также Китай, Индия, Бразилия, Австралия, Саудовская Аравия и Россия, которые представляют около 85% мировой экономики.

Источник: Aljazeera