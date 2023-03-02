Зачем РФ создает напряжение вокруг Молдовы: в ГУР назвали две цели Кремля

Март, 02 в 11:56

Создавая напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, Россия прежде всего пытается отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине, а также создать для россиян картинку хоть какой-то “победы”.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

По данным украинской разведки, Россия имеет в Приднестровье очень ограниченный военный контингент, а на складах уже почти ничего нет, а “то, что осталось — старое и непригодное к использованию”.

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— На наш взгляд, создавая напряжение в Молдове, РФ ставит для себя две цели. Первое — это попытка отвлечь европейскую общественность от событий, происходящих в Украине. Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в частности в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе, — объяснил разведчик.

Второй целью Кремля он считает создание для россиян иллюзии, что якобы “мир за них”.

— Они не достигли никакого результата в своей так называемой СВО, поэтому им нужно демонстрировать любые “победы” для своего населения. Сейчас они пытаются сделать какую-то революцию, чтобы создать иллюзию будто “мир за них”, “народ Молдовы за нас”, — добавил Черняк.

Ранее новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что они знают о нескольких сценариях России по дестабилизации ситуации в его стране.

Он подтвердил заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах Москвы открыть новый фронт с использованием международного аэропорта Кишинева.