В Молдове заявили, что у РФ есть несколько планов по дестабилизации в стране
Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия разработала несколько сценариев по дестабилизации Молдовы.
Об этом он заявил в контексте недавнего заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах Москвы открыть новый фронт против Украины с использованием международного аэропорта Кишинева.
Речан сказал, что Кишинев также знает об этом российском плане, и заверил, что власти готовы вмешаться, несмотря на вызовы.
– Мы готовы к любому сценарию подрыва безопасности Республики Молдова, – сказал премьер-министр.
Он также повторил необходимость демилитаризации Приднестровского региона.
После его первого заявления по демилитаризации региона и выводу оттуда войск РФ со стороны некоторых российских чиновников раздавались угрозы “распространить военную спецоперацию” России на Молдову.