В Молдове заявили, что у РФ есть несколько планов по дестабилизации в стране

Февраль, 21 в 19:59

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия разработала несколько сценариев по дестабилизации Молдовы.

Об этом он заявил в контексте недавнего заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах Москвы открыть новый фронт против Украины с использованием международного аэропорта Кишинева.

Речан сказал, что Кишинев также знает об этом российском плане, и заверил, что власти готовы вмешаться, несмотря на вызовы.

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– Мы готовы к любому сценарию подрыва безопасности Республики Молдова, – сказал премьер-министр.

Он также повторил необходимость демилитаризации Приднестровского региона.

После его первого заявления по демилитаризации региона и выводу оттуда войск РФ со стороны некоторых российских чиновников раздавались угрозы “распространить военную спецоперацию” России на Молдову.

Фото: Правительство Республики Молдова