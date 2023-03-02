Украине нужно дать истребители, но не сейчас – избранный президент Чехии

Март, 02 в 9:35

Сейчас Украине нужны тяжелые боевые танки и БТР, дальнобойная артиллерия, управляемые ракеты с дальностью от 80 до 150 км и мощная система ПВО, а о поставках истребителей можно говорить в долгосрочной перспективе.

Такое мнение в интервью Die Zeit высказал избранный президент Чехии, бывший генерал НАТО Петр Павел.

– В перспективе в Украину должны быть поставлены и истребители. Но мы говорим о полугоде или больше. Потому что это требует подготовки специалистов, летного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности, – объяснил он.

Павел также назвал три фактора, которые важны для разрешения ситуации: последовательное выполнение санкций против РФ, сохранение финансовой поддержки Украины и предоставление необходимых вооружений.

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– Если все это сложить вместе, России действительно будет трудно продолжать войну в этом году. Это был бы самый лучший сценарий, – подытожил чешский лидер.

Кстати, Чехия планирует изготовить для Украины мобильные комплексы ПВО, которые профинансируют Нидерланды. Речь идет о сотне модифицированных внедорожников Toyota, оснащенных несколькими скорострельными пулеметами, которые будут сбивать беспилотники.

Также Чехия модернизирует 90 танков Т-72.

Источник: Die Zeit