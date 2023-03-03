Стало известно, что могут обсуждать Байден и Шольц во время сегодняшней встречи
Сегодня, 3 марта, президент США Джо Байден примет канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество по вопросам глобальной безопасности и экономики.
Об этом на брифинге в Белом доме сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, США и Германия тесно работали и работают, чтобы предоставить Украине необходимое вооружение и поддержку в защите от российского нападения. Американские военные обучают украинских на базах в Германии.
— Мы также поддерживаем решения канцлера относительно увеличения расходов Германии на оборону и быстрый отказ от российских источников энергии, — отметил Кирби.
Представитель Пентагона заявил, что Байден и Шольц наверняка будут обсуждать свои недавние встречи с украинскими официальными лицами, включая президента Владимира Зеленского, в Киеве и Париже.
— Мы ожидаем, что два лидера также обменяются мнениями о предстоящем саммите НАТО и других глобальных вопросах, таких как вызовы, брошенные Китайской Народной Республикой.
В целом, мы ожидаем, что это будет настоящий рабочий визит двух лидеров. Мы очень надеемся, что нам удастся добиться определенных результатов, — заявил Джон Кирби.
Стоит заметить, что на следующей неделе в пятницу, 10 марта, в Белый дом с рабочим визитом прибудет президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также отметила, что Байден и Шольц будут обсуждать Китай в контексте ситуации в Украине.
Сейчас США не видят, что Китай как-то помогает России оружием, однако ситуацию внимательно отслеживают.
— С каждым шагом, который Китай делает в направлении России, ему становится все сложнее сотрудничать с Европой и другими странами по всему миру, — отметила американская чиновница.