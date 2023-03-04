Байдену удалили раковую опухоль на коже — Белый дом

Март, 04 в 9:53

Президенту США Джозефу Байдену 16 февраля 2023 года сделали операцию по удалению раковой опухоли на коже груди.

Об этом говорится в письме врача Кевина О’Коннора, опубликованном 3 марта на сайте Белого дома.

По его словам, новообразование обнаружили во время ежегодного медицинского обследования американского президента, но операция прошла успешно, место биопсии хорошо зажило и дальнейшее лечение не потребуется.

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Байден продолжит наблюдаться у дерматолога в рамках комплексной медицинской помощи.

Выявленное у президента США новообразование — базальноклеточный рак кожи без тенденций к распространению или метастазов.

То, что операция по удалению опухоли прошла успешно, свидетельствует также визит Байдена в Киев 20 февраля, то есть через четыре дня после оперативного вмешательства.

В феврале Джо Байдена признали пригодным для исполнения обязанностей президента США. 80-летний американский лидер успешно прошел трехчасовой медицинский экзамен в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Источник: White House