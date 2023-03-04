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Немецкий концерн хочет купить 96 танков Leopard у Швейцарии для ВСУ — СМИ

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Leopard-1
Фото: Getty Images

Немецкий машиностроительный и оружейный концерн Rheinmetall хочет закупить 96 танков Leopard 1 у швейцарской оборонной фирмы Ruag, чтобы передать Украине.

По данным иностранных изданий, танки могут быть подержанными и нерабочими. Вероятно, их планируют отремонтировать перед тем, как передать ВСУ.

— Скорее всего, компания Ruag купила танки в Италии в 2016 году, и они до сих пор там, — говорится в сообщении.

Представитель компании сообщил, что немецкий концерн хотел бы купить боевые машины и дал понять, что их планируют доставить в Украину после ремонта.

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Эту идею представитель Ruag уже обсудил с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам и получил отрицательный ответ.

— Однако считается, что сделка все же может состояться. Скорее всего, ее обсудит Федеральный совет Швейцарии, — отмечают источники.

Танки Leopard 1A5 вооружены пушкой, которая является менее мощной, чем у современных танков Leopard 2. Старые модели также не так хорошо бронированы. Однако танки Leopard 1 легче Leopard 2, имеют меньший двигатель и меньшую дальность стрельбы.

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Источник: Sky News
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