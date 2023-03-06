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На пляже в Британии нашли без сознания 14-летнюю украинку: МИД выясняет обстоятельства смерти

Валентина Летяк, редактор ленты
МЗС України
Фото: Depositphotos

Британская полиция расследует обстоятельства гибели 14-летней гражданки Украины, которую в выходные нашли без сознания на пляже в графстве Девон.

Девушку доставили в больницу, но, к сожалению, она умерла.

В местной полиции рассказали, что вечером в субботу, 4 марта, получили вызов об исчезновении несовершеннолетней украинки. К поискам привлекали вертолеты и береговую охрану.

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Обстоятельства гибели пока неизвестны, расследование продолжается.

В МИД Украины уже знают о смерти украинской гражданки в графстве Девон в Соединенном Королевстве.

— Украинское посольство уже взаимодействует с британскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств, устанавливает связь с родными. Причины смерти должно определить расследование, которое началось, — заявили в пресс-службе ведомства.

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