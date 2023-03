Британская полиция расследует обстоятельства гибели 14-летней гражданки Украины, которую в выходные нашли без сознания на пляже в графстве Девон.

Девушку доставили в больницу, но, к сожалению, она умерла.

В местной полиции рассказали, что вечером в субботу, 4 марта, получили вызов об исчезновении несовершеннолетней украинки. К поискам привлекали вертолеты и береговую охрану.

Обстоятельства гибели пока неизвестны, расследование продолжается.

Police are investigating the circumstances surrounding the death of a 14-year-old girl in Dawlish over the weekend. #LatestNews pic.twitter.com/mdGaHq1XPL

— Devon & Cornwall Police (@DC_Police) March 6, 2023