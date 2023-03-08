Временную защиту украинцам в ЕС могут продлить до 2025 года — Еврокомиссия

Март, 08 в 18:01

Европейская комиссия может продлить директивы ЕС о временной защите по приему украинских беженцев до 2025 года.

Об этом говорится в коммюнике Еврокомиссии, опубликованном в среду, 8 марта.

— Директива о временной защите оказалась важным инструментом для обеспечения немедленной защиты в ЕС, и она должна оставаться частью набора инструментов в распоряжении Евросоюза в будущем.

В коммюнике говорится, что Евросоюз готов поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”.

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— Защита уже продлена до марта 2024 года и может быть продлена до 2025 года. Комиссия готова принять необходимые меры для дальнейшего продления в случае необходимости, — сказано в сообщении ЕК.

В документе отмечается, что директива была впервые введена в действие 4 марта 2022 года. С тех пор около 4 млн человек получили немедленную защиту в ЕС, из которых более 3 млн — в первой половине 2022 года.

В Брюсселе отметили, что все зарегистрированные украинские беженцы имели право на доступ к рынку труда, образования, здравоохранения и жилья.

В недавнем исследовании Центра экономической стратегии говорится, что после окончания российско-украинской войны за границей могут остаться от 860 тыс. до 2,7 млн беженцев из Украины, из-за чего украинская экономика может потерять от 2,55 до 7,71% ВВП.