Бельгия присоединилась к странам, которые признали Голодомор геноцидом украинцев
Палата представителей парламента Бельгии признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что это очень символический шаг, который является важным для каждого гражданина Украины.
Зеленский поблагодарил Бельгию за это решение.
— Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический сегодня шаг, — отметил глава государства.
Как сообщает бельгийское издание RTBF, законопроект получил полную поддержку в Палате представителей. Посол Украины в Бельгии присутствовал во время голосования.
Напомним, что месяц назад парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.