Март, 10 в 10:23

Палата представителей парламента Бельгии признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это очень символический шаг, который является важным для каждого гражданина Украины.

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Зеленский поблагодарил Бельгию за это решение.

— Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический сегодня шаг, — отметил глава государства.

Как сообщает бельгийское издание RTBF, законопроект получил полную поддержку в Палате представителей. Посол Украины в Бельгии присутствовал во время голосования.

Напомним, что месяц назад парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.