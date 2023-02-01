Болгария признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице президента Зеленского в Twitter в среду, 1 февраля.
Он поблагодарил болгарское правительство и отметил, что этот шаг восстанавливает историческую справедливость.
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– Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина всегда будет помнить жест солидарности Болгарии, – написал Владимир Зеленский.
Ранее Европейский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. До этого так же поступил Сенат Чехии, а также – Германия.