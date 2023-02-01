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Болгария признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Анастасия Гевко, редактор ленты
Болгария признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что парламент Болгарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице президента Зеленского в Twitter в среду, 1 февраля.

Он поблагодарил болгарское правительство и отметил, что этот шаг восстанавливает историческую справедливость.

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– Этот шаг чтит память миллионов жертв Голодомора и восстанавливает историческую справедливость. Украина всегда будет помнить жест солидарности Болгарии, – написал Владимир Зеленский.

Ранее Европейский парламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. До этого так же поступил Сенат Чехии, а также – Германия.

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Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

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