РФ использует британские фирмы для отмывания кровавых денег, заработанных на войне в Украине — Bloomberg

Март, 10 в 10:42

Великобритания подозревает, что российские граждане воспользовались ненадлежащими проверками реестра компаний в попытках отмыть доходы от войны в Украине. Следователи выявляют подставные компании с российскими представителями. Одну фирму подозревают в незаконном вывозе зерна из Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Правоохранительные органы Британии обнаружили большое количество фиктивных компаний, которые были зарегистрированы гражданами из разных стран в течение последних лет, вероятно, они использовались для отмывания денег или уклонения от налогов.

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– Сотни этих фирм указывают россиян как своих представителей, и некоторые контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды, — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, россияне занимают видное место среди тех, кого привлекает мягкое регулирование лондонского Сити, что позволяет им скрывать свои активы без особого контроля.

– В то время, как Великобритания ввела широкомасштабные санкции против многих российских компаний и частных лиц после вторжения в Украину, годы привлечения иностранных денег оставили британскую финансовую систему пронизанной подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, которые затрудняют усилия по наложению ограничений на российские интересы, — пишет Bloomberg.

Следователи обнаружили, что одна такая компания, зарегистрированная по адресу офиса в Лондоне, указана в судебных реестрах как владелец зерновоза. Судно подозревают в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций.

Согласно общедоступным данным, в последние месяцы судно неоднократно проходило через Черное море.

– Компания имеет трех нынешних и бывших сотрудников, зарегистрированных в Регистрационной палате — британском реестре компаний. Все они являются гражданами России и указали свои домашние адреса в РФ. Ни они, ни компания не осуществляют заметных операций в Лондоне, — отмечают журналисты.

Согласно документам, которые появились в распоряжении редакции Bloomberg, ЕС обсуждал санкции против фирмы в рамках своего последнего пакета мер. Компанию изъяли из предложения еще до одобрения пакета во время переговоров между государствами-членами.

Также, журналисты выяснили, что несколько других компаний, которые не имеют очевидных британских операций, были зарегистрированы по тому же адресу в Лондоне другими российскими гражданами. Один из них — сотрудник МВД России, домашний адрес которого в Companies House указан как квартира в центре Москвы.

– Британское правительство планирует ужесточить законы для реформирования Регистрационной палаты и борьбы с финансовыми преступлениями. Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности был внесен в парламент 22 сентября. Он имеет целью предоставить реестру компаний больше полномочий для выявления лиц, которые создают компании, и расследования мошенничества, — отметили журналисты.

В правительстве заявляют, что Великобритания имеет одни из самых жестких мер контроля за отмыванием денег в мире.

Новый закон поможет подавить тысячи зарегистрированных в Великобритании компаний, которые используются для содействия отмыванию денег, мошенничества, финансирования терроризма и незаконной покупки оружия.

Напомним, 24 февраля международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) приняла решение о приостановлении членства России.

В организации решительно осудили захватническую войну РФ против Украины, а также выразили глубокое соболезнование украинцам по поводу гибели людей и значительных разрушений инфраструктуры.