Лютий, 24 в 14:58

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) ухвалила рішення про призупинення членства Росії.

Члени FATF підтримали такий крок на пленарному засіданні в п’ятницю, 24 лютого.

В організації рішуче засудили загарбницьку війну РФ проти України, а також висловили глибоке співчуття українцям з приводу загибелі людей і значних руйнувань інфраструктури. У заяві вторгнення РФ називається незаконним, неспровокованим і необґрунтованим.

Зараз дивляться

У FATF зазначили, що визнають резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка вимагає від РФ негайно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

В організації висловили занепокоєння з приводу повідомлень про торгівлю зброєю між РФ та юрисдикціями, які перебувають під санкціями ООН, а також про зловмисну кібердіяльність Росії.

– Дії РФ суперечать основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці, надійності та цілісності світової фінансової системи. Вони також є грубим порушенням зобов’язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги… З огляду на це, FATF вирішила призупинити членство РФ, – наголошується в заяві.

В організації уточнили, що за Росією зберігаються зобов’язання впроваджувати стандарти FATF. Крім того, РФ повинна продовжувати виконувати свої фінансові зобов’язання.

– РФ залишиться членом Глобальної мережі як активний член Євразійської групи з відмивання грошей (EAG) і збереже свої права як члена EAG… FATF продовжує закликати всі юрисдикції залишатися пильними щодо загроз цілісності, безпеці та захищеності міжнародної фінансової системи, що виникають унаслідок війни РФ проти України, – йдеться у заяві.

FATF обіцяє стежити за ситуацією та розглядати на своїх пленарних засіданнях наявність підстав для скасування або зміни запроваджених проти РФ обмежень.

У засіданні , яке відбулося в штаб-квартирі FATF у Парижі, взяли участь делегати із понад 200 юрисдикцій.

Як відомо, FATF – це міжурядовий орган, який займається впровадження на міжнародному рівні стандартів та заходів із боротьби з відмиванням грошей.

У червні 2022 року FATF припинила участь РФ у всіх керівних органах та усунула країну-агресора від рішень через повномасштабну війну проти України.

Джерело: FATF

Фото: FATF