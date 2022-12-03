Декабрь, 03 в 18:23

За время полномасштабной войны РФ вывезла с временно оккупированных территорий Украины пшеницу на минимум $1 млрд.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование NASA Harvest – программы американского аэрокосмического агентства по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству.

Исследование проводилось с использованием спутниковых снимков и дает представление о происходящем на захваченных РФ территориях.

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Согласно оценкам NASA Harvest, около четверти украинской пшеницы выращивается на временно оккупированных территориях.

С неподконтрольных Киеву территорий в этом году было собрано около 6 млн тонн пшеницы, около 88% озимых культур. В то же время, площади с неубранным урожаем преимущественно находятся вдоль линии фронта.

Оценки NASA Harvest касаются именно пшеницы и пока исключают другие агрокультуры или продукты питания, которые хранились на складах.

Отмечается, что корабли РФ экспортировали украденное украинское зерно, вероятно, в разные страны, такие как Ливия и Иран. В то же время, сложно оценить объемы такого “экспорта”, поскольку отправители скрывают происхождение грузов зерна.

Специалисты NASA Harvest подсчитали, что украинские аграрии в этом году собрали 26,6 млн тонн пшеницы. Это на несколько миллионов тонн превышает другие прогнозы.

Издание цитирует прокуратуру Швейцарии, где подчеркнули, что коммерциализация украденного сырья может считаться военным преступлением.

Украинская компания HarvEast сообщила в комментарии Bloomberg, что все озимые культуры, которые она высадила на своих землях в Донецкой области, российские оккупанты украли и вывезли из Украины.

Издание напоминает, что Украина является крупным экспортером пшеницы. Поэтому блокада украинских портов после полномасштабного вторжения войск РФ привела к стремительному росту цен, потенциально сделав контрабанду зерна прибыльнее.

Заключенное в июле в Стамбуле зерновое соглашение, которое позволило Украине возобновить экспорт, помогло снизить цены на зерно. Но они все еще остаются исторически высокими.

Как известно, зерно и другую агропродукцию экспортируют из трех украинских портов на Черном море: Одесса, Черноморск и Южный.

17 ноября стало известно, что действие зернового коридора через Черное море продлено еще на четыре месяца.