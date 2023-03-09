Польша отправила Украине еще десять танков Leopard 2 — министр обороны
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава передала Украине еще 10 танков Leopard 2.
— Мы поддерживаем Украину в рамках международной коалиции. Кроме польских 14 танков Leopard, в составе этого батальона есть также четыре танка из Канады, восемь танков из Норвегии, а также шесть из Испании, — сказал он.
Министр обороны Польши отметил, что ведет переговоры с испанской коллегой Маргаритой Роблес о предоставлении Украине большего количества танков — “возможно, еще четырех”.
— Поэтому мы, безусловно, имеем дело с батальоном тяжелых танков, которые в случае польской стороны уже переданы, а в случае наших союзников будут переданы Украине в очень короткое время, — подчеркнул Блащак.
Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak: Zakończył się proces szkolenia ukraińskich żołnierzy na czołgach Leopard#wieszwięcej #Ukraina ???????????????? @MON_GOV_PL @mblaszczak pic.twitter.com/5Qf9SrOTwDСейчас смотрят
— tvp.info ???????? (@tvp_info) March 9, 2023
В целом Польша пообещала передать Украине 14 танков Leopard 2A4. Четыре из них прибыли в Украину 24 февраля 2023 года во время визита в Киев польского премьера Матеуша Моравецкого.