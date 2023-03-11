Март, 11 в 20:47

Иран завершает заключение с Россией договора о закупке истребителей Су-35

Об этом пишет иранское издание IRIB News со ссылкой на постоянное представительство Ирана в ООН.

Представительство Исламской Республики объявило, что истребители Су-35 “технически приемлемы для Ирана, а после октября 2020 года и окончания действия ограничений Ирана на закупку обычных вооружений, основанных на резолюции ООН 2231, контракт на их закупку был завершен”.

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В сообщении иранских медиа российские истребители Су-35 восхваляют и называют “одним из самых мощных истребителей четвертого поколения в мире”.

Пока не сообщаются детали по договору: ни стоимость, ни количество истребителей, которые Россия может передать Ирану не объявляется.

В сообщении не указывается, что закупка происходит непосредственно у России, но учитывая то, что для приобретения этих самолетов необходимо согласование РФ, а также то, что Москва является союзником Тегерана, вероятно, речь идет именно о России. К тому же в сообщении государственного иранского информагентства IRNA сообщается, что ранее “Россия заявляла, что готова продать эти истребители Ирану”.

IRIB News добавляет, что Иран вел переговоры о закупке истребителей с несколькими другими неназванными странами.

Ранее медиа Израиля, ссылаясь на свои данные, указывали, что речь может идти о 24 истребителях Су-35.

Анализ изображений с недавно обнаруженной подземной базы ВВС в Иране под названием Орел 44 показал, что это место, вероятно, готовится к размещению передовых российских истребителей Су-35, сообщила газета The New York Times в прошлом месяце.

В прошлом месяце Иран обнародовал то, что, по его словам, было его первой подземной базой ВВС, а глава вооруженных сил Исламской Республики заявил, что эта база будет среди тех, что будут использоваться для ответа на любые потенциальные удары Израиля или других стран.

Иран в последние годы перемещает большую часть своей критически важной военной инфраструктуры под землю. Израиль подозревают в серии атак на Иран, в частности в нападении на его подземный ядерный объект в Натанзе, в результате которого были повреждены его центрифуги.