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РФ требует от мобилизованных с ВОТ подписывать долговременные контракты на военную службу — Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ требует от мобилизованных с ВОТ подписывать долговременные контракты на военную службу — Генштаб
Фото: Минобороны

Москва продолжает принудительную паспортизацию населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Военное руководство оккупантов требует от всех мобилизованных с оккупированных территорий подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке за 11 марта 2023 года. В частности, для этого жителей обязывают иметь среди других документов копию паспорта российского гражданина.

Так оккупанты пытаются заставить отказаться от “паспорта ЛДНР” в пользу российского гражданства. В ином случае военным и членам их семей угрожают в отказе всех выплат и социальной защиты, предусмотренной для бойцов ВС РФ, отмечают в Генштабе.

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По данным Генштаба, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава врага, один склад боеприпасов и два места развертывания станций радиоэлектронной борьбы захватчиков.

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Источник: Генштаб ВСУ
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