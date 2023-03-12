Большинство британцев считают предоставление жилья украинским беженцам добрым делом — исследование

Март, 12 в 17:27

Восемь из десяти людей в Великобритании, которые приютили украинцев, бежавших от войны, сказали, что имели положительный опыт приема беженцев.

Согласно исследованию общественной организации More in Common, большинство населения считает, что Британия должна продолжать принимать людей из зон боевых действий.

По результатам опроса, 88% людей, которые принимали беженцев из Украины, сказали, что сделали бы это снова, и только 3% ответили негативно.

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Опрос также показал, что 68% британцев считают тот факт, что Британия приняла более 150 тыс. беженцев из Украины, является положительным явлением, и только 17% считают его отрицательным.

Исследование показало, что хозяева оценили свой общий опыт участия в программе Дома для Украины (Homes for Ukraine) на 7,72 балла из 10, а то, как они ладили с украинскими гостями — на 8,43 балла.

Как показывает это исследование, пишет Guardian, для подавляющего большинства хозяев, более 95% из которых никогда раньше не участвовали в поддержке беженцев, этот опыт был чрезвычайно положительным и полезным. Несмотря на определенные трудности, связанные с тем, что им пришлось делить свой дом с незнакомыми людьми, хозяева гордятся тем, что внесли свой вклад, и многие из них сделали бы это снова.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия может продлить директивы ЕС о временной защите по приему украинских беженцев до 2025 года. В коммюнике Еврокомиссии говорится, что Евросоюз готов поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”.