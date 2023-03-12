Обещали $10 тыс. за участие в массовых беспорядках: в Молдове задержали российских диверсантов

Март, 12 в 18:06

Российские спецслужбы планируют дестабилизировать ситуацию в Молдове, в частности на акции, которую планируют сегодня члены и сторонники пророссийской партии Шор.

Об этом 12 марта заявил глава Национальной полиции Виорел Чернеуцяну, сообщает издание Newsmaker.

Чернеуцяну рассказал, что правоохранительным органам удалось остановить гражданина России, который прибыл в Кишинев 9 марта. Его целью было обучить людей, которые собирались дестабилизировать ситуацию в Молдове.

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– Наш агент под прикрытием, внедренный в эту группу, вступил в контакт с человеком из России. Второй гражданин России, Андрей, приехал в Молдову, чтобы организовать обучение. Ранее он уже бывал в Молдове, несколько раз менял фамилию и документы, чтобы его нельзя было отследить, — сказал Чернеуцяну.

Глава полиции отметил, что организаторы будущих беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек, которых готовили к акциям. Все их действия координировали из России.

При этом всем завербованным обещали за организацию беспорядков $10 тыс. и поддержку со стороны политических сил в Молдове. Вчера семерых из них задержали и доставили в полицию.



Напомним, 12 марта в центре Кишинева должен состояться протест Движения для народа и партии Шор.

Накануне, 11 марта, правоохранители заявили, что на сегодняшней акции планировались массовые беспорядки.

Ранее мы рассказывали, что 12 марта в Кишиневе произошли столкновения между митингующими и полицией.

54 протестующих задержала полиция.

Фото: Newsmaker