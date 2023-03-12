Сутички з поліцією та 54 затриманих. У Кишиневі тривають проросійські мітинги

Березень, 12 в 16:45

12 березня у Кишиневі (Молдова) сталися сутички між мітингувальниками та поліцією. 54 протестувальників затримала поліція.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

Як пише видання, протест влаштували відомі у країні прихильники Росії – партія Шор.

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Люди, переважно пенсійного віку, взяли з собою плакати з критикою чинної влади та православні ікони.

Між виступами окремих осіб з імпровізованої сцени натовп вигукує: Ні диктатурі.

– Учасники акції вимагають, щоб влада оплатила рахунки громадян, які зросли. Колона протестувальників пройде від медичного університету проспектом Штефана чел Маре до будівлі парламенту, – пише видання.

Після того як дві колони протестувальників зустрілися біля парламенту і вирішили пройти далі проспектом Штефана чел Маре. Поліція не пропустила їх, бо організатори не заявляли про це заздалегідь. Сталися сутички.

Пізніше депутатка від партії Шор Марина Таубер звинуватила главу поліції Віорела Чернеуцяну в тому, що він нібито вдарив її під час протесту. Політикиня пригрозила, що подасть скаргу в правоохоронні органи. У поліції поки не прокоментували заяви Таубер.

– Я хочу офіційно заявити, що глава поліції Віорел Чернеуцяну вдарив мене, депутата парламенту. Я прошу пресу надати нам відеозапис. У понеділок ми подамо скаргу, щоб цей бандит і слуга Санду відповів за це перед законом і опинився у в’язниці, – заявила Таубер, виступаючи перед натовпом протестувальників.

У поліції поки не прокоментували заяву депутатки. Правоохоронці закликали учасників протесту дотримуватися закону і не намагатися перешкодити поліції.

– Люди не підкоряються вимогам поліції та поводяться агресивно, – розповіли в поліції.

Під час протестів поліція Молдови затримала 54 протестувальники, з них 21 – неповнолітні.

Правоохоронці зазначили, що затримані поводилися підозріло і при них виявили заборонені предмети, зокрема ножі.

У двох із затриманих виявили заборонені предмети, зокрема газові балончики та кастети.



Напередодні поліція Молдови повідомляла, що 12 березня під час протестів планується організація акцій дестабілізації та масових безладів.

Фото: Newsmaker.