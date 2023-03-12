Швейцария уничтожит 60 ЗРК Rapier, которые можно было передать Украине — NZZ

Март, 12 в 14:50

Швейцария уничтожит десятки единиц исправного зенитного вооружения, которое могло бы помочь Украине противостоять российской агрессии. Об этом сообщает NZZ.

По данным Минобороны Швейцарии, армия страны имеет в активе 60 зенитно-ракетных комплексов Rapier. Известно, что первую партию уже утилизировали, осталось еще три.

Швейцарцы закупили системы Rapier в 1980-х годах. В 2007 году федеральное правительство Швейцарии модернизировало системы. Также армия страны закупила 2 тыс. современных управляемых ракет, которые также утилизируют.

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Решение об уничтожении этих единиц вооружения связано с тем, что в конце 2022 года они были выведены из эксплуатации.

Главный редактор военного журнала Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift Петер Шнайдер отмечает, что ракеты Rapier еще не полностью устарели. По его словам, Украина могла бы использовать их для борьбы с беспилотниками и низколетящими истребителями.

Решение об утилизации ЗРК Rapier вызвало бурную реакцию среди политиков.

— Абсурдно, что мы отказываемся от оборонительного оружия, — заявил член Национального совета Швейцарии Франсуа Пуанте, который поддерживает передачу вооружений Украине.

Отмечается, что передача Rapier Украине была бы юридически возможна в Швейцарии. Издании указывает, что Rapier — это система британского производства. Поэтому к ракетам применяют другие правила, чем к швейцарскому оружию.

Согласно решению Федерального совета от 2006 года, иностранные системы, выведенные из эксплуатации, должны быть проданы в страну-производителя как первоочередная задача, без условий.

Этот особый режим для списанного иностранного вооружения распространялся на продажу танков Leopard в Германию. В 2010 году Швейцария вернула более 40 Leopard без каких-либо условий. Это не считается реэкспортом.

Издание отмечает, что в ближайшие годы Швейцария выведет из эксплуатации много иностранных систем вооружения. Например, 248 боевых машин пехоты М113 и более 100 артиллерийских орудий М109. Обе системы американские и обе — на передовой в Украине.

Источник: NZZ