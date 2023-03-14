Россия остается самой острой угрозой для безопасности Британии – правительство

Март, 13 в 22:12

Россия продолжает оставаться самой острой угрозой для безопасности Великобритании. Об этом говорится в обзоре британского правительства, опубликованном 13 марта.

В отчете под названием Integrated Review Refresh 2023 объявлено об увеличении инвестиций в оборону на £5 млрд (около $6 млрд) в течение следующих двух лет.

— Изменилось то, что наша коллективная безопасность сейчас неразрывно связана с результатом войны в Украине, — говорится в обзоре.

В долгосрочной перспективе Британия стремится увеличить свои базовые обязательства по расходам на оборону с 2% ВВП до 2,5%, говорится в обзоре.

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В документе сказано, что Китай представляет эпохальный вызов тому типу международного порядка, который Великобритания хочет видеть. В то же время определено углубление партнерства Китая с Россией и углубление сотрудничества РФ с Ираном – как два события, вызывающие особое беспокойство.

Цель будет заключаться в том, чтобы сдерживать и бросить вызов способности, намерению России нарушить безопасность Британии, евроатлантического и более широкого международного порядка.