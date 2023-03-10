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Безпрецедентний випадок: Сі Цзіньпін став лідером Китаю третій раз поспіль

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Сі Цзіньпіна третій раз поспіль переобрали главою КНР.

Третій термін поспіль на цій посаді є безпрецедентним випадком у Китаї.

Попередники Сі – Цзян Цземінь і Ху Цзіньтао – залишали владу після 10 років перебування на посаді.

Зараз дивляться

Стати першим лідером Китаю, який найдовше керує державою, Сі Цзіньпіну вдалося завдяки скасуванню в 2018 році обмежень щодо термінів перебування на посаді глави держави.

Таким чином Сі Цзіньпін є незмінним лідером Китаю, починаючи з 14 березня 2013 року.

У своїй присязі, яку транслювало в прямому ефірі державне телебачення по всій країні, Сі Цзіньпін пообіцяв “побудувати сильну, демократичну, цивілізовану, гармонійну та велику сучасну соціалістичну країну”.

Джерело: The Guardian
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