Дебаты по самолетам для Украины в процессе, ищем наилучшую платформу – Минобороны Нидерландов
Западные партнеры сейчас ведут дискуссии по типу истребителей, которые они могли бы передать Украине для усиления противовоздушной обороны.
Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.
Она заверила, что союзники хотят найти лучшую авиационную платформу для Украины.
– По поводу F-16, истребителей – мы говорили об этом раньше. И мы сейчас ведем дебаты о том, чтобы найти наилучшую платформу для противовоздушной обороны. Мы должны думать о ПВО и сейчас, и на будущее. Это должно быть взвешенным решением и нашим, и наших союзников, — отметила Оллонгрен.
Она уточнила, что дискуссии между союзниками проходят за закрытыми дверями.
– Эта дискуссия сейчас в процессе, как и многие другие вопросы. Лучше эти дебаты проводить за закрытыми дверями, и это та фаза, на которой мы находимся сейчас, – подчеркнула Оллонгрен.
Еще в начале февраля Нидерланды подтвердили, что получили официальный запрос от Украины на поставку многофункциональных легких истребителей F-16. Тогда Кайса Оллонгрен сообщала о необходимости консультаций с США, являющейся страной-производителем этих самолетов.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на днях заявил, что не ожидает поставок истребителей F-16 в ближайшее время. Среди причин он назвал сложности поставок с логистической и технической точки зрения.
Источник: Ukraine Media Center Odesa