Март, 14 в 19:19

Западные партнеры сейчас ведут дискуссии по типу истребителей, которые они могли бы передать Украине для усиления противовоздушной обороны.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Она заверила, что союзники хотят найти лучшую авиационную платформу для Украины.

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– По поводу F-16, истребителей – мы говорили об этом раньше. И мы сейчас ведем дебаты о том, чтобы найти наилучшую платформу для противовоздушной обороны. Мы должны думать о ПВО и сейчас, и на будущее. Это должно быть взвешенным решением и нашим, и наших союзников, — отметила Оллонгрен.

Она уточнила, что дискуссии между союзниками проходят за закрытыми дверями.

– Эта дискуссия сейчас в процессе, как и многие другие вопросы. Лучше эти дебаты проводить за закрытыми дверями, и это та фаза, на которой мы находимся сейчас, – подчеркнула Оллонгрен.

Еще в начале февраля Нидерланды подтвердили, что получили официальный запрос от Украины на поставку многофункциональных легких истребителей F-16. Тогда Кайса Оллонгрен сообщала о необходимости консультаций с США, являющейся страной-производителем этих самолетов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на днях заявил, что не ожидает поставок истребителей F-16 в ближайшее время. Среди причин он назвал сложности поставок с логистической и технической точки зрения.

Источник: Ukraine Media Center Odesa