Украина официально направила Нидерландам запрос на поставку многофункциональных легких истребителей F-16. В настоящее время он находится на рассмотрении.

Это подтвердила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которую цитирует нидерландская телерадиокомпания NOS.

По словам министра, просьба Киева понятна, но ее “нелегко выполнить”.

Министр, в частности, сообщила о необходимости консультаций с Соединенными Штатами, которые являются страной-производителем истребителей F-16.

Министр заверила, что Нидерланды “очень серьезно относятся” к запросу Украины, но вопрос боевых самолетов решается “не так просто”.

Оллонгрен напомнила, что прежде, чем украинские военные смогут использовать истребители, они должны пройти соответствующую подготовку.

К тому же, самолет F-16 является разработкой США, в связи с чем для его поставок требуется разрешение от американского правительства.

В то же время, Оллонгрен не исключила, что в долгосрочной перспективе Украина станет одним из государств мира, где будут использоваться истребители F-16.

В конце января этого года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что пока не получал запрос от Украины на истребители. Теперь он официально поступил, о чем сообщили и в Воздушных силах ВСУ.

Ukraine submitted a request to the Netherlands for the supply of F-16 fighters.

This was confirmed by Defense Minister Ollongren.

