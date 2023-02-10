Февраль, 10 в 18:00

Украина официально направила Нидерландам запрос на поставку многофункциональных легких истребителей F-16. В настоящее время он находится на рассмотрении.

Это подтвердила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которую цитирует нидерландская телерадиокомпания NOS.

По словам министра, просьба Киева понятна, но ее “нелегко выполнить”.

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Министр, в частности, сообщила о необходимости консультаций с Соединенными Штатами, которые являются страной-производителем истребителей F-16.

– Нам следует обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно смотреть на последствия, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными по этому поводу, — отметила Оллонгрен.

Министр заверила, что Нидерланды “очень серьезно относятся” к запросу Украины, но вопрос боевых самолетов решается “не так просто”.

Оллонгрен напомнила, что прежде, чем украинские военные смогут использовать истребители, они должны пройти соответствующую подготовку.

К тому же, самолет F-16 является разработкой США, в связи с чем для его поставок требуется разрешение от американского правительства.

В то же время, Оллонгрен не исключила, что в долгосрочной перспективе Украина станет одним из государств мира, где будут использоваться истребители F-16.

– Страна все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители, как это было раньше, – добавила министр.

В конце января этого года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что пока не получал запрос от Украины на истребители. Теперь он официально поступил, о чем сообщили и в Воздушных силах ВСУ.

– Украина подала запрос к Нидерландам на поставку истребителей F-16. Это подтвердила министр обороны Оллонгрен, – отмечается в официальном Twitter-аккаунте Воздушных сил.

Ukraine submitted a request to the Netherlands for the supply of F-16 fighters.

This was confirmed by Defense Minister Ollongren.

???????????????????? pic.twitter.com/TlAfrcgm91 — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) February 10, 2023

Как известно, Украина в течение определенного времени настаивает на поставке современных боевых самолетов для борьбы с полномасштабной агрессией РФ. Президент Владимир Зеленский озвучивал призыв по поводу истребителей во время визита в Лондон, Париж и Брюссель. Однако пока что западные страны не взяли на себя официальных обязательств по этому вопросу.

Согласно правилам, страна, где производятся боевые самолеты, должна дать разрешение на их поставку в Украину. Иногда такое разрешение требуется сразу от нескольких государств. К примеру, истребители Eurofighter Typhoon производят четыре страны: Великобритания, Германия, Италия и Испания.

В США уверяли, что не против передачи союзниками истребителей F-16 Украине.