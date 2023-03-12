Я не ожидаю, что поставка истребителей состоится в ближайшее время – Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает поставки истребителей F-16 в ближайшее время.
Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.
Кулеба отметил, что причина заключается в сложности поставки с логистической и технической точки зрения.
– Поэтому мы говорим, что обучение украинских пилотов на западных истребителях должно начаться уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о поставках самолетов, мы не тратили время и много месяцев на обучение, — сказал он.
Напомним, двое украинских пилотов отправились в США для обучения на истребителях F-16.
Истребитель F-16 (General Dynamics F-16 Fighting Falcon) — американский истребитель четвертого поколения.
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