Я не ожидаю, что поставка истребителей состоится в ближайшее время – Дмитрий Кулеба

Март, 12 в 12:46

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает поставки истребителей F-16 в ближайшее время.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

Кулеба отметил, что причина заключается в сложности поставки с логистической и технической точки зрения.

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– Поэтому мы говорим, что обучение украинских пилотов на западных истребителях должно начаться уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о поставках самолетов, мы не тратили время и много месяцев на обучение, — сказал он.

Напомним, двое украинских пилотов отправились в США для обучения на истребителях F-16.

Истребитель F-16 (General Dynamics F-16 Fighting Falcon) — американский истребитель четвертого поколения.

О его характеристиках, вооружении и цене читайте в материале Фактов ICTV.