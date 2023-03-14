Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 через четыре-шесть недель — Моравецкий

Валентина Летяк, редактор ленты
Винищувач МіГ-29
Фото: Getty Images

Это может произойти в течение следующих четырех-шести недель — так премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на вопрос на пресс-конференции относительно сроков предоставления Украине истребителей МиГ-29.

Ранее президент страны Анджей Дуда заявил, что Варшава готова передать Киеву все свои истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении.

Он также выразил мнение, что в будущем Украина получит и многофункциональные истребители F-16, именно поэтому сейчас важно готовить украинских пилотов к использованию этих боевых самолетов.

Сейчас смотрят

После встречи министров обороны стран-членов ЕС 8 марта стало известно, что Польша согласилась на совместное со Словакией предоставление Украине многоцелевых истребителей МиГ-29.

Читайте
Какой истребитель мощнее — F-16 или МиГ-29: эксклюзив с боевым пилотом

Источник: wPolityce

 

 

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка