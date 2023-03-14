Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 через четыре-шесть недель — Моравецкий

Март, 14 в 15:18

Это может произойти в течение следующих четырех-шести недель — так премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на вопрос на пресс-конференции относительно сроков предоставления Украине истребителей МиГ-29.

Ранее президент страны Анджей Дуда заявил, что Варшава готова передать Киеву все свои истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении.

Он также выразил мнение, что в будущем Украина получит и многофункциональные истребители F-16, именно поэтому сейчас важно готовить украинских пилотов к использованию этих боевых самолетов.

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После встречи министров обороны стран-членов ЕС 8 марта стало известно, что Польша согласилась на совместное со Словакией предоставление Украине многоцелевых истребителей МиГ-29.

Источник: wPolityce