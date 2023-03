Польша и Словакия готовы поставить Украине истребители МиГ-29

Польша согласна на совместное со Словакией предоставление Украине многоцелевых истребителей МиГ-29.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

По его словам, этот вопрос поднимался во время встречи министров обороны стран-членов Евросоюза в среду, 8 марта.

Он уточнил, что теперь решение должно быть принято правительством Словакии. Надь призвал не тянуть время в этом вопросе.

Он также обратил внимание на заявление президента Польши Анджея Дуды, который в интервью американскому каналу CNN подтвердил готовность своей страны действовать в вопросе истребителей в рамках международной коалиции.

BREAKING:

Polish President Andrzej Duda tells CNN that Poland is willing to transfer all its MiG-29 fighter jets to the Ukrainian Air Force.

???????????????? pic.twitter.com/e4mfBZAV1p

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2023