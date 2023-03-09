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Польша и Словакия готовы поставить Украине истребители МиГ-29

Юлия Соколова, редактор ленты
Польша и Словакия готовы поставить Украине истребители МиГ-29
Фото: Pixabay

Польша согласна на совместное со Словакией предоставление Украине многоцелевых истребителей МиГ-29.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

По его словам, этот вопрос поднимался во время встречи министров обороны стран-членов Евросоюза в среду, 8 марта.

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– Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправить МиГ-29 в Украину. На встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится на совместную передачу Словакией и Польшей избыточных МиГ-29 обеих стран для Украины, — отметил Надь.

Он уточнил, что теперь решение должно быть принято правительством Словакии. Надь призвал не тянуть время в этом вопросе.

– Я думаю, что пора принять решение. В Украине гибнут люди, мы можем им реально помочь, здесь нет места словацкой политизации. Это негуманно и безответственно, – написал Надь на своей странице в Facebook.

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Он также обратил внимание на заявление президента Польши Анджея Дуды, который в интервью американскому каналу CNN подтвердил готовность своей страны действовать в вопросе истребителей в рамках международной коалиции.

– Оставшаяся в Польше часть МиГ-29, которая сейчас служит в наших военно-воздушных силах – мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина была бы готова немедленно их использовать, – сообщил Дуда, напомнив, что украинские пилоты умеют управлять этим типом самолетов.

Польский лидер выразил мнение, что в будущем Украина получит и многофункциональные истребители F-16. Именно поэтому, по словам Дуды, сейчас важно готовить украинских пилотов к использованию этих боевых самолетов.

Ранее сообщалось, что Словакия рассматривает возможность передачи Украине 10 из 11 истребителей МиГ-29 советского производства.

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Источник: PAP, Facebook-страница Ярослава Надя

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