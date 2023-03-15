Кремль планировал взять Молдову под полный контроль до 2030: журналисты получили секретный документ

Март, 15 в 14:39

Стратегические цели РФ в Республике Молдова — такое название получил секретный план, разработанный в администрации Владимира Путина, направленный на установление полного контроля над страной до 2023 года.

В руках группы международных журналистов из 11 стран Европы и США, в частности двух молдавских изданий — центра Досье и RISE, оказалась стратегия по политическому и экономическому подчинению Молдовы, созданная в Кремле еще в 2021 году.

Источник, который передал стратегию журналистам, уверен в том, что документ настоящий, а некоторые ключевые моменты из него в последние годы распространяют пророссийские политики.

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Считается, что готовили его в Управлении президента РФ по приграничному сотрудничеству вместе со спецслужбами и Генштабом, которые разрабатывали аналогичный план по аннексии Беларуси.

Стратегия строилась на трех сферах влияния: военно-политической, экономической и гуманитарной.

Стратегия определяет 2030 год как “крайний срок” взятия под политический контроль Молдовы и ее дистанцирование от западных партнеров.

Среди главных целей плана:

противостояние влиянию НАТО и ЕС на Молдову;

втягивание Молдовы в ОДКБ и другие проекты под эгидой РФ;

урегулирование вокруг непризнанного Приднестровья с участием России;

усиление пророссийских настроений в обществе через пропаганду и образовательные программы, противодействие “румынизации”.

Экономическое давление — также один из основных рычагов влияния России на Молдову, поэтому она планировала сохранить объемы поставок газа.

Другой важной задачей для Кремля было помешать ограничению российских СМИ на территории республики и создание сети лояльных общественных организаций. Однако в 2022 году местные власти закрыли шесть российских телеканалов, чтобы защитить граждан от дезинформации.

К 2030 году Кремль рассчитывал увеличить количество росСМИ, сохранить за русским языком статус языка межнационального общения и “уменьшить присутствие валюты третьих стран” в расчетах с РФ.

В то же время на момент создания стратегии у РФ не было планов военного вмешательства, главные цели сводились к тому, чтобы давить на Молдову через приднестровский вопрос.

12 марта в Кишиневе произошли столкновения между митингующими и полицией, 54 из них задержала полиция. Протесты организовала пророссийская партия Шор.

Источник: Центр Досье, RISE