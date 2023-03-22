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Китай повторяет российскую пропаганду, его нельзя считать беспристрастной стороной – Кирби

Юля Захарченко, редактор ленты
Китай повторяет российскую пропаганду, его нельзя считать беспристрастной стороной – Кирби
Фото: Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби раскритиковал заявления китайского лидера Си Цзиньпина о том, что КНР якобы является беспристрастной стороной в полномасштабной агрессии России против Украины.

— Я не думаю, что можно обоснованно воспринимать Китай как беспристрастную страну в любом случае, — считает представитель Белого дома.

Кирби обратил внимание на то, что Китай не осудил полномасштабное вторжение РФ против Украины, не прекратил закупать российскую нефть и энергоносители.

— Си посчитал нужным прилететь аж в Москву, ни разу не поговорил с президентом Зеленским, не посетил Украину. Он и его режим продолжают повторять российскую пропаганду о том, что это якобы война Запада против России и какая-то экзистенциальная угроза. Как по мне, это просто чушь, — подчеркивает он.

Кирби убежден, что о беспристрастности Китая можно было бы говорить, если бы он был готов услышать правду и поддерживал соответствующие переговоры между Киевом и Москвой с учетом украинской стороны.

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