Украине нужно больше снарядов, чем производят западные страны — генсек НАТО

Март, 22 в 23:36

Украина использует от 4 тыс. до 7 тыс. артиллерийских снарядов для ведения боевых и оборонительных действий против 20 тыс. Российской Федерации, опережая производство необходимых боеприпасов на Западе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО в комментарии иностранным журналистам. По его словам, российский диктатор планирует не мир, а войну.

— Это война на истощение — речь идет о промышленной способности. Текущий уровень расходов боеприпасов выше, чем производства, — подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что Россия наращивает производство военной промышленности и обращается к авторитарным режимам, в частности, Ирану, Северной Кореи и другим странам, чтобы получить больше оружия.

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Генсек НАТО призвал США, Великобританию, Францию, Германию и другие государства в дальнейшем поддерживать Украину оружием, боеприпасами и необходимыми запчастями в течение длительного времени.