Во вторник, 2 июня, технологический гигант Microsoft проведет ежегодную конференцию для разработчиков программного обеспечения Build 2026.

Ожидается, что на мероприятии будут представлены новые инструменты искусственного интеллекта для персональных компьютеров и облачных платформ.

Во время основного доклада в Сан-Франциско генеральный директор Microsoft Сатья Наделла расскажет о дальнейшей стратегии компании на рынке ИИ. Выступление запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Microsoft готовит новые возможности для ИИ-агентов

В последнее время все большую популярность приобретают так называемые ИИ-агенты — программы, способные самостоятельно выполнять задачи пользователя.

Популярность, в частности, приобрел инструмент с открытым кодом OpenClaw, получивший распространение в Китае.

В то же время подобные решения считаются рискованными для использования многими компаниями.

Именно поэтому аналитики ожидают, что Microsoft представит подходы, которые помогут сделать такие инструменты более безопасными для регулярного использования как для бизнеса, так и для более чем миллиарда пользователей операционной системы Windows.

Новые чипы Nvidia и конкуренция с Apple

Отдельное внимание на конференции уделят интеграции искусственного интеллекта непосредственно в персональные компьютеры.

Ожидается, что Microsoft подробно расскажет, как разработчики смогут использовать возможности нового чипа от Nvidia, который был представлен накануне.

Этот процессор будут устанавливать в ноутбуки, которые будут конкурировать с премиальными моделями Apple в своем ценовом сегменте.

Его презентация уже способствовала росту акций Microsoft и крупных производителей ПК, в частности Dell Technologies. В то же время аналитики отмечают, что бизнесу может потребоваться определенное время для перехода на новые устройства.

Собственные ИИ-модели для программирования

Помимо интеграции с новыми процессорами, Microsoft, как ожидается, предоставит обновления относительно собственных моделей искусственного интеллекта.

Компания стремится укрепить свои позиции в сегменте инструментов для программирования, где конкурирует с такими решениями, как Codex от OpenAI и Claude Code от Anthropic.

Источник : Reuters

