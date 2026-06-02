Россия нанесла комбинированный удар по одному из ключевых объектов Нафтогаза в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Какая новая тактика ударов РФ по Нафтогазу

В Нафтогазе объяснили, что враг начал применять комбинированную тактику для атак на украинскую инфраструктуру.

Так, во время атаки 2 июня россияне сначала ударили беспилотниками, а примерно через час – нанесли повторный удар ракетами.

– Это сознательная тактика террора. Так россияне пытаются нанести максимальный ущерб не только инфраструктуре, но и спасающим, ремонтирующим и восстанавливающим людям. Именно такая тактика повлекла за собой трагические последствия в ночь на 5 мая, когда погибли наши коллеги и спасатели ГСЧС, – рассказал председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

Он добавил, что из-за этого в компании ужесточились протоколы реагирования при ликвидации последствий атак, чтобы минимизировать риски для работников.

Корецкий отметил, что измененные протоколы помогли минимизировать угрозу для работников, поэтому в ночь на 2 июня обошлось без пострадавших.

Он пообещал, что восстановительные работы начнутся как только это позволит ситуация безопасности.

Напомним, в Харькове ночью прогремела серия взрывов, когда российские войска атаковали город. Известно о десяти пострадавших, повреждения зафиксировали в четырех районах города.

В результате ночной массированной атаки России повреждена энергетическая инфраструктура в ряде регионов Украины.

