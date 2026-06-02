Правительство обнародовало постановление, определяющее новые сроки и правила пересмотра статуса критически важных предприятий для бронирования военнообязанных работников.

Соответствующее постановление Кабинета министров №692 от 30 мая 2026 года опубликовано на сайте Правительственного портала.

Постановление 692 о новых критериях бронирования

В постановлении говорится, что действующие решения о критичности предприятий будут действовать только в течение срока, на который они были приняты, но не дольше, чем до 1 сентября 2026 года.

До 10 июня центральные органы исполнительной власти и другие госорганы должны пересмотреть критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики, обеспечения жизнедеятельности населения или потребностей обороны государства.

До 1 июля они должны провести анализ соответствия предприятий, учреждений и организаций по определенным критериям критичности. Если предприятие потеряет критерий, по которому его сочли важным, его лишат этого статуса.

До 1 сентября центральные органы исполнительной власти и другие госорганы окончательно пересмотрят принятые решения об определении предприятия или организации критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Новые критерии бронирования: что изменится

Новые критерии для бронирования военнообязанных работников относятся к трем основным блокам, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Первое нововведение касается уровня зарплат. Чтобы предприятие сочли критически важным, а его сотрудники подлежали бронированию, средняя зарплата должна составлять по меньшей мере три минималки, то есть 25 941 грн (до уплаты налогов).

В то же время для бизнеса на прифронтовых территориях действует другое условие – от 2,5 минимальных зарплат, то есть 21 618 грн. Однако изменения в размере средней зарплаты работников не касаются государственных и коммунальных предприятий.

Второе нововведение касается работников, работающих по совместительству или уже имеющих отсрочку по другим основаниям.

Теперь такие работники учитываются в лимитах бронирования только один раз и по одному месту работы. Это поможет избежать ситуаций, когда один человек расширяет квоты на бронирование сразу для нескольких предприятий.

Работник может быть забронирован на предприятии, где работает по совместительству, если именно оно учитывает его в свою квоту бронирования. Главный принцип состоит в том, что одного человека можно учесть только один раз, независимо от количества мест работы.

Третье новшество касается пересмотра критериев критичности. Министерства, другие центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны переутвердить свои критерии, согласовав их с Минобороны и Минэкономики.

После этого предприятия, уже имеющие статус критически важного, должны будут подтвердить его по новым правилам.

Для бизнеса предусмотрен адаптационный период, поэтому действующий статус критичности предприятий не отменяется автоматически. Наличное бронирование военнообязанных сотрудников от таких компаний будет действовать до 1 сентября.

Официальный ответ на обращения предприятий государственные органы должны давать максимум за 10 рабочих дней. Однако бизнесу важно сразу подготовить все необходимые документы, чтобы уложиться в этот срок.

22 мая министр экономики Алексей Соболев сообщил, что Кабинет Министров принял решение об изменении правил бронирования в Украине для военнообязанных на критически важных предприятиях.

