Март, 23 в 17:14

Европейский Союз планирует потратить от €300 до €500 млн из бюджета блока на поддержку производителей боеприпасов.

Об этом рассказал еврокомиссар по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретон, которого цитирует агентство Bloomberg.

Эти средства планируют выделить в дополнение к €2 млрд, которые были согласованы на этой неделе министрами иностранных дел и обороны на финансирование боеприпасов для Украины. Евросоюз намерен предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение года.

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До €500 млн, о которых упомянул Бретон, станут частью третьего направления стратегии ЕС по боеприпасам – увеличения производственных мощностей в Евросоюзе. Другие два направления предусматривают предоставление странами блока боеприпасов Украине из своих запасов, а также совместные закупки боеприпасов и возмещение через Европейский фонд мира.

Бретон признал, что существует проблема с производством пороха. Ранее западные СМИ информировали, что стремлению Европы производить больше боеприпасов для Украины мешает дефицит взрывчатых веществ.

– Это на нашем радаре, мы уже начали работать над этим, — подчеркнул еврокомиссар.

Он добавил, что некоторые страны уже являются кандидатами на создание новых производственных мощностей.

Страны-члены Евросоюза были поставлены в известность, что одной из главных проблем при производстве боеприпасов является именно поставка пороха, поскольку снабжение осуществляют лишь несколько стран. Однако Евросоюз хочет нарастить производство как на существующих, так и новых предприятиях.

Бретон убежден, что Евросоюз способен поставить Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.

– Это вызов, но используя имеющиеся у государств-членов запасы, которые можно было бы высвободить немедленно, и с увеличением производственных мощностей, я уверен, что мы сможем достичь этой амбициозной цели для Украины, — подчеркнул еврокомиссар.

Лидеры Евросоюза хотят обсудить выделение еще €3,5 млрд для Европейского фонда мира EPF. Однако у стран есть вопросы по поводу того, как будут использованы средства. Именно из этого фонда выделяются средства на финансирование военной помощи Украине.

20 марта Евросоюз согласовал план поставки боеприпасов для Украины на €2 млрд.