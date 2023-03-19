У Европы не хватает взрывчатых веществ, чтобы производить больше снарядов для Украины — FT

Март, 19 в 15:01

Стремлению Европы производить больше боеприпасов для Украины мешает дефицит взрывчатых веществ.

Об этом пишет Financial Times.

По словам официальных лиц и производителей, из-за ограниченных запасов пороха, пластических взрывчатых веществ и тротила промышленность не может быстро выполнить ожидаемые заказы ЕС для Украины, независимо от того, сколько денег будет брошено на решение проблемы.

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— Фундаментальная проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не в состоянии вести крупномасштабное военное производство, — сказал один немецкий чиновник.

Производители, руководители отрасли и чиновники ЕС предупреждают, что увеличение спроса может лишь подтолкнуть цены, которые уже выросли на пятую часть за последний год.

— Очень трудно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно тяжелых, крупнокалиберных, за короткое время. Построить новый артиллерийский завод очень просто, но как производить больше артиллерийских снарядов без сырья, — добавляет Иржи Гинек, председатель Ассоциации оборонной промышленности и промышленности безопасности Чешской Республики.

Представители оборонной промышленности говорят, что в Европе есть ограниченные запасы взрывчатых веществ, таких как порох, тротил и нитроцеллюлоза, необходимых для производства снарядов.

— Невозможно за короткое время увеличить производство нитроцеллюлозы… В Европе нет важных производителей сырья, которое нам нужно. Если я хочу увеличить производство пороха, мне нужно, пожалуй, три года, — отметил Гинек.

Производители также указывают, что нарастить производство взрывчатки можно, если импортировать значительные объемы сырья из других регионов — Индии, Кореи и других стран.

Ранее Укроборонпром сообщил, что начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки.