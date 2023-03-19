У Европы не хватает взрывчатых веществ, чтобы производить больше снарядов для Украины — FT
Стремлению Европы производить больше боеприпасов для Украины мешает дефицит взрывчатых веществ.
Об этом пишет Financial Times.
По словам официальных лиц и производителей, из-за ограниченных запасов пороха, пластических взрывчатых веществ и тротила промышленность не может быстро выполнить ожидаемые заказы ЕС для Украины, независимо от того, сколько денег будет брошено на решение проблемы.
— Фундаментальная проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не в состоянии вести крупномасштабное военное производство, — сказал один немецкий чиновник.
Производители, руководители отрасли и чиновники ЕС предупреждают, что увеличение спроса может лишь подтолкнуть цены, которые уже выросли на пятую часть за последний год.
— Очень трудно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно тяжелых, крупнокалиберных, за короткое время. Построить новый артиллерийский завод очень просто, но как производить больше артиллерийских снарядов без сырья, — добавляет Иржи Гинек, председатель Ассоциации оборонной промышленности и промышленности безопасности Чешской Республики.
Представители оборонной промышленности говорят, что в Европе есть ограниченные запасы взрывчатых веществ, таких как порох, тротил и нитроцеллюлоза, необходимых для производства снарядов.
— Невозможно за короткое время увеличить производство нитроцеллюлозы… В Европе нет важных производителей сырья, которое нам нужно. Если я хочу увеличить производство пороха, мне нужно, пожалуй, три года, — отметил Гинек.
Производители также указывают, что нарастить производство взрывчатки можно, если импортировать значительные объемы сырья из других регионов — Индии, Кореи и других стран.
Ранее Укроборонпром сообщил, что начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки.