Март, 24 в 14:40

Конституционный суд Армении в пятницу, 24 марта, принял решение, по которому признал, что присоединение страны к Римскому статуту Международного уголовного суда соответствует Конституции Армении.

Решение зачитал председатель Конституционного суда страны Арман Диланян.

Как сообщают местные СМИ, оно вступает в силу с момента его оглашения.

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Таким образом Конституционный суд признал обязательства, закрепленные Римским статутом МУС, подписанные 17 июля 1998 года, соответствующими Конституции Республики Армения.

Процесс парламентской ратификации Римского статута в Армении был начат несколько месяцев назад. Ранее сообщалось, что правомерность присоединения Армении к Римскому статуту должен установить Конституционный суд.

Как пишут СМИ, по мнению правительства Армении, благодаря ратификации статута есть возможность призвать к ответственности власти Азербайджана из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях в виде незаконных депортации и перемещения населения, в том числе детей, с оккупированной территории Украины.

Ранее сообщалось, что диктатора могут задержать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут МУС. Однако в Венгрии уже заявили, что международный ордер на арест Путина за военные преступления, совершенные в Украине, не имеет обязательной силы для Будапешта.

Источник: ArmenPress