Все страны ЕС должны отдать Украине боеприпасы со складов – еврокомиссар Бретон

Март, 27 в 17:57

Все государства-члены Европейского Союза должны отдать Украине боеприпасы со своих складов, чтобы помочь в защите от российской агрессии. Очень важно сделать это быстро.

Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон в комментарии иностранным журналистам.

— Государства-члены накопили боеприпасы. Мы призываем предоставить эти боеприпасы как можно скорее — очень важно сделать это немедленно. Речь идет о калибре 155 мм, а также о 120 мм и других калибрах, — отметил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что сейчас необходимо увеличивать производство боеприпасов, а страны ЕС имеют необходимый потенциал.

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— Мы имеем соответствующий потенциал: у 11 государств-членов есть такие заводы, которые могут участвовать в этой программе, — обратил внимание Европейский комиссар.

Бретон сейчас посещает разные страны ЕС, изучая возможности оборонно-промышленного комплекса, чтобы добиться увеличения производства боеприпасов. Он уже был в Чехии, Болгарии и Франции. Согласно плану, он должен посетить всего 11 стран евросообщества.