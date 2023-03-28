Блинкен назвал циничной ловушкой призывы о прекращении огня в Украине

Март, 28 в 20:02

Призывы к перемирию в Украине могут привести к замораживанию конфликта, что сыграет на руку исключительно России.

Такое мнение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время панели Справедливый и устойчивый мир для Украины в рамках Саммита за демократию.

— Мы все должны быть очень внимательными и остерегаться того, что может казаться благими намерениями — например призывов к прекращению огня, которые потенциально могут привести к замораживанию конфликта, — заявил он.

Госсекретарь США уточнил, что такое “перемирие” позволит России закрепить достигнутые успехи и просто использовать время для отдыха и перевооружения, а затем повторить нападение на Украину.

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— Итак, то, что кажется привлекательным на первый взгляд — пускай кто угодно хочет, чтобы “пушки молчали” — может оказаться крайне циничной ловушкой, которой мы должны остерегаться, — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что никто не хочет мира больше, чем украинский народ, потому что именно он непосредственно страдает от российской агрессии. Блинкен подчеркнул, что мир должен быть справедливым и долговечным.

В начале марта Блинкен заявлял, что Вашингтон не видит “никаких доказательств” того, что Путин готов к серьезным мирным переговорам по войне в Украине, несмотря на все более частые призывы со стороны некоторых стран начать такие переговоры.