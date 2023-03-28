Март, 28 в 11:57

В Министерстве иностранных дел Польши не исключают, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может прибыть в эту страну с визитом.

Об этом заявил замминистра Павел Яблонский в эфире местной радиостанции.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности визита Зеленского в Варшаву.

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– Я думаю, что это произойдет в ближайшее время, но давайте не будем опережать факты, – отметил Яблонский.

Он добавил, что о возможном визите Зеленского в Варшаву не будут заблаговременно объявлять из соображений безопасности.

– Мы точно не будем анонсировать этот визит, как обычно анонсируют приезд лидеров иностранных государств. В случае с президентом Зеленским такого объявления не будет из соображений безопасности, – отметил Яблонский.

По его словам, между лидерами Украины и Польши постоянно происходят “очень интенсивные контакты”.

Яблонский также рассказал, что сейчас продолжается очень интенсивная дискуссия по поводу будущего Украины и ее послевоенного восстановления с участием польских и украинских властей, международных организаций и финансовых учреждений, таких как Всемирный банк, Международный валютный фонд, страны G7.

– Эти переговоры продолжаются… Создается определенная система, на основе которой будет функционировать этот механизм, иногда называемый планом Маршалла для Украины, — заявил замминистра.

Он заверил, что польские компании заинтересованы участвовать в восстановлении нашей страны. Несколько сотен компаний уже зарегистрировались на платформе, в рамках которой происходит обмен информацией.

Происходит работа над польско-украинским договором, который “введет двусторонние привилегии, чтобы польские компании и граждане имели привилегии в Украине”. По словам Яблонского, работа над документом завершится в ближайшие месяцы.

Как известно, с начала полномасштабной войны президент Польши Анджей Дуда несколько раз приезжал в Украину с визитом. Владимир Зеленский, в свою очередь, встречался с Дудой на польской территории, возвращаясь из заграничных поездок из США и Брюсселя.

Источник: PAP, Polskie Radio 24