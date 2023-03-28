Совбез ООН соберется на заседание из-за заявления РФ о размещении ядерного оружия в Беларуси

Март, 28 в 1:19

Совет безопасности ООН планирует на этой неделе провести заседание для обсуждения решения российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Об этом заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время онлайн-брифинга, комментируя скандальные заявления Кремля.

— Насколько мне известно, заседание (Совбеза ООН по заявлению Путина, — Ред.) должно состояться на этой неделе. Но это, конечно, вопрос к Совету Безопасности, — заявил он.

Ранее Украина заявила о необходимости созвать Совет безопасности ООН из-за намерений России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

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Диктатор РФ заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Решение Путина возмутило ряд мировых лидеров.

В частности, в Евросоюзе заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь наносит угрозу европейской безопасности.