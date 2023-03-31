В каком формате может быть конец войны с РФ за столом переговоров: ответ Зеленского

Март, 31 в 20:34

Окончание полномасштабной войны может произойти за столом переговоров только тогда, когда российские войска добровольно уйдут с территории Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с лидерами Молдовы, Словении, Словакии и Хорватии.

Так он сказал в ответ на вопрос хорватского журналиста, считает ли Украина возможными переговоры с руководством РФ после всего, что сделала Москва.

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— Конечно, будет фиксация окончания войны. Но только за этим большим столом, где будут сидеть порядочные государства. Мне сложно сказать, кто к тому времени это будет, который без боя сначала выведет все войска с нашей территории. Тогда начинается дипломатический формат. А если мы силой будем их выбивать всех до конца, то с такими людьми не о чем говорить. Мы потеряем людей. Будет много жертв. О чем с этими людьми говорить? Они должны быть изолированными и нерукопожатными. Вот и все, — сказал он.

Зеленский напомнил, что Украина уже предложила свою так называемую формулу мира, где четко очертила свое видение действий, которые нужны для завершения войны.

В частности, Российская Федерация должна вывести свои войска со всей территории Украины, включая временно оккупированный с 2014 года Крым.