Сегодня, 17 мая, в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий.

В мире на эту дату приходятся Международный день борьбы с гомофобией, День памяти умерших от СПИДа, Всемирный день электросвязи и информационного общества, Всемирный день пульмонолога, День рождения интернета и День грецкого ореха.

Православные верующие 17 мая вспоминают святого апостола Андроника и Юнии.

Факты ICTV узнали историю праздников этого дня, а еще кто празднует именины, к каким приметам обращались древние украинцы, что можно и чего не стоит делать сегодня.

Какой сегодня церковный праздник — 17 мая 2026 года

Согласно церковному календарю в этот день чествуют святых апостолов от 70 Андроника и Юнию. Они были родственниками апостола Павла и его сподвижниками в проповедовании Евангелия.

Святой Андроник стал епископом Паннонии (ныне территория Венгрии и Сербии), где активно обращал язычников в христианство, разрушал идольские капища, строил храмы и совершал чудеса. Юния (или Иуния) сопровождала его в миссионерских путешествиях.

По одним источникам, они мирно отошли к Богу, по другим — приняли мученическую смерть, а их мощи были найдены в Евгении — пригороде Константинополя — в V веке.

Какой сегодня, 17 мая 2026 года, день в Украине

В третье воскресенье мая в Украине традиционно отмечают День памяти жертв политических репрессий. Эта дата была установлена в честь миллионов людей, пострадавших от сталинского террора, массовых арестов, расстрелов и преследований во времена советского тоталитарного режима.

Памятный день был официально введен указом президента Виктора Ющенко в 2007 году к 70-й годовщине Большого террора. Именно в 1937-1938 годах советская власть развернула масштабные репрессии против украинской интеллигенции, военных, духовенства и всех, кого объявили «врагами народа».

В этот день в Украине вспоминают тех, чьи жизни были сломлены репрессивной системой, а также говорят о важности сохранения исторической памяти и недопущения повторения подобных трагедий.

Кто празднует день ангела 17 мая 2026 года

Именины в этот день отмечают обладатели имен Адриан, Николай, Афанасий и Степан. Также день ангела празднуют Евдокии и Ефросинии.

Что нельзя делать 17 мая 2026 года

Не ходите в лес и в поле. Впрочем, у этого есть вполне логичное объяснение, ведь в это время активизируются змеи, которые могут быть опасными для человека.

Избегайте принятия важных решений — день не благоприятен для серьезных изменений или новых начинаний.

Не поднимайте вещи на перепутье или у порога. Считается, что такие предметы могут нести негативную энергетику.

Не стригите волосы и ногти. По поверьям, это может сократить продолжительность жизни.

Избегайте ссор и сплетен, чтобы избавиться от длительных неприятностей.

Что можно делать сегодня

17 мая традиционно считается благоприятным днем для сельскохозяйственных работ. Считается, что все, посеянное и посаженное в этот день, хорошо приживется и даст богатый урожай.

Особенно удачным этот день является для окучивания картофеля. Народное поверье говорит, что такая работа именно 17 мая способствует обильному урожаю. Также в древности хозяева готовили блюда из картофеля, чтобы задобрить землю и получить щедрый дар осенью.

Кроме того, наши предки проводили простые обряды защиты урожая. Например, на границе огорода оставляли старую обувь — верили, что это отпугивает злых духов и болезни от растений.

Народные приметы на 17 мая 2026 года

Дождь в этот день предвещает дождливое лето.

Ветер с севера — предвестник холодного лета.

Нет росы утром — ждите перемены погоды в ближайшее время.

Цветет калина — время сеять огурцы, тыквы и кукурузу.

Много майских жуков — лето будет засушливым.

