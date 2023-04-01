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Оборонное взаимодействие, формула мира и ситуация на фронте: о чем говорили Зеленский и Макрон

Юля Захарченко, редактор ленты
Макрон Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили ряд важных для двух государств тем.

— В часовом разговоре с Эммануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции, — отметил Зеленский.

По словам президента Украины, он подробно проинформировал лидера Франции о ситуации на фронте и защите от полномасштабной российской агрессии.

— Остановились на дальнейших шагах по реализации формулы мира. Скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий, — рассказал президент Украины.

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