Оборонное взаимодействие, формула мира и ситуация на фронте: о чем говорили Зеленский и Макрон

Апрель, 01 в 17:41

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили ряд важных для двух государств тем.

— В часовом разговоре с Эммануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции, — отметил Зеленский.

По словам президента Украины, он подробно проинформировал лидера Франции о ситуации на фронте и защите от полномасштабной российской агрессии.

— Остановились на дальнейших шагах по реализации формулы мира. Скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий, — рассказал президент Украины.