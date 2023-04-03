Более 500 детей погибли, еще 1 тыс. ранены в результате войны России в Украине — ООН

Апрель, 03 в 20:07

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года в результате вооруженной агрессии был убит по меньшей мере 501 ребенок, а еще более 1 тыс. несовершеннолетних украинцев ранены.

Об этом заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел со ссылкой на данные Детского фонда ООН. По ее словам, вероятно, настоящее количество пострадавших детей может быть значительно больше.

Она назвала этот факт трагической вехой и добавила, что дети и семьи в Украине платят самую высокую цену за эту жестокую войну.

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— За каждой цифрой — разорванная семья, которую изменили навсегда. Это разрывает сердце, — подчеркнула Кэтрин Рассел.

Она напомнила, что ЮНИСЕФ оказывает помощь детям, но указала, что каждой семье в первую очередь нужен мир.

Ранее в ООН обнародовали оценки жертв войны России против Украины среди гражданских. По подсчетам ООН, с 24 февраля до 2 апреля 2023 года было убито 8 451 гражданское лицо, а еще 14 156 человек получили ранения. В ООН отметили, что настоящее количество может быть значительно больше.